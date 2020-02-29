Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde Hocalı Katliamı protesto edildi
Hocalı Katliamı'nın 28. yılında Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi.
Washington
Hocalı Katliamı'nın 28. yılında Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenlendi.
Azeri Amerikan toplumu tarafından gerçekleştirilen Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önündeki protesto gösterisine çok sayıda kişi katıldı.
Ermenistan'ın Azerbaycanlı sivillere yönelik eylemlerinin kınandığı gösteride, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son verilmesi çağrıları da yapıldı.
Protesto gösterisi sırasında Washington polisi ve ABD Gizli Servisi geniş güvenlik önlemleri aldı.
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