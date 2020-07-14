Euro
7.82
Dolar
6.87
BIST 100
118,191.44
Altın
1,798.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin’in Yusufeli ilçesindeki sel bölgesinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Ermenistan'ın saldırısı sonucu Azerbaycanlı bir sivil öldü

Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Tovuz ilinde bir sivil hayatını kaybetti.

Ruslan Rehimov   | 14.07.2020
Ermenistan'ın saldırısı sonucu Azerbaycanlı bir sivil öldü

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tovuz ilinin Ağdam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov (76) isimli sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, uluslararası kamuoyuna, "Ermenistan'ın sivillere karşı saldırılarını kınama" çağrısı yapıldı.

12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Bugün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tecride dayanamayan Bolsonaro yeniden Kovid-19 testi yaptıracak
Kovid-19 vakalarında 4'üncü sıradaki Rusya normale dönmeye çalışıyor
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 740 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 248 bini geçti

Benzer haberler

Ermenistan'ın saldırısı sonucu Azerbaycanlı bir sivil öldü

Ermenistan'ın saldırısı sonucu Azerbaycanlı bir sivil öldü

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

BM'den Azerbaycan ve Ermenistan'a gerginliği azaltma çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açtı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek mesajı