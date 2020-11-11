Euro
9.19
Dolar
7.82
BIST 100
1,279.22
Altın
1,864.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Emre Gürkan Abay   | 11.11.2020
Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Moskova

Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 52 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 245 bin 965'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'genel karantina' tartışılıyor
Rusya'da üretilen Kovid-19 aşı adayının yüzde 92 etkili olduğu öne sürüldü

Benzer haberler

Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a 'istifa et' ültimatomu

Avrupa basını: Dağlık Karabağ'da zafer Azerbaycan'ın, Türkiye ve Rusya da kazandı

İngiliz basını: Azerbaycan-Ermenistan savaşının en büyük galibi Türkiye

İngiltere, Dağlık Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

İngiltere, Dağlık Karabağ anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Pakistan'dan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ tebriği

Pakistan'dan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ tebriği
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Azerbaycan'a tebrik

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Azerbaycan'a tebrik