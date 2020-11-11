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Dünya

Arap dünyasından, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyine 'İhvan' tepkisi

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) terör örgütü ilan etmesine Arap dünyasından siyasetçiler, aktivistler ve insan hakları savunucuları tepki gösterdi.

Çağrı Koşak   | 11.11.2020
Arap dünyasından, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyine 'İhvan' tepkisi

İstanbul

Arap dünyasının önde gelen isimleri, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin İhvan'a yönelik kararını sosyal medya hesapları üzerinden eleştirdi.

Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinden dün yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." ifadesi kullanılmıştı.

"İslam dünyasının dikkatini, Azerbaycan'ın zaferinden uzaklaştırma çabası"

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyine tepki göstererek, İhvan'ın "özgürlük davasının savunucusu" olduğunu belirtti.

Moritanyalı düşünür Muhammed Muhtar Şankıti de Konseyin aldığı söz konusu kararın Azerbaycan'ın elde ettiği zaferi gölgeleme amacı taşıdığını vurguladı.

Şankıti paylaşımında, "Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin İhvan'a yönelik açıklamasının, İslam dünyasının dikkatini Azerbaycan'daki cesur zaferden uzaklaştırmayı amaçlayan bir medya propagandası olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

"Konsey güvenilirliğini kaybetti"

Mısır Eski Vakıflar Bakanlığı Müsteşarı Muhammed es-Sağir, Konseyin İhvan'a yönelik kararıyla güvenilirliğini kaybettiğini belirtti.

Sağir, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Bu Konseyin Müslümanların kalbinde bir yeri vardı ancak yönetimin emri üzerine açıklama yayımlayan bir kurum haline geldikten sonra güvenilirliğini kaybetti."

Konseyin İhvan'a karşı değişen tavrı

Suudi gazeteci Turki eş-Şehlub da Suudi Arabistan Kıdemli Alimler Konseyinin İhvan'dan "doğruya en yakın İslami cemaat" olarak söz ettiği fetvasını alıntıladı.

Kurulun eski başkanı Abdulaziz bin Baz döneminde söz konusu fetvanın yayımlandığını hatırlatan Şehlub, "Dün Krallık Bin Baz'ın dediklerini dinleyerek İhvan'ı doğruya en yakın İslami cemaat kabul ederken, bugün Konsey onları terörist yaptı." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

Mısırlı siyasi aktivist Ahmed el-Bekri ise Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" ilan ettiğinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İslam karşıtı açıklamalar yaptığında sessiz kalmakla eleştirdi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Mart 2014'te İhvan'ı terör örgütleri listesine almıştı.

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