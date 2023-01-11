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Dünya

Ermenistan'da kadınlar için "gönüllü askerlik" hazırlığı

Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Arman Sargsyan, kadınların, atış eğitimlerine gösterdiği yoğun ilgiden sonra gönüllülük esasına dayalı askerlik hizmetine alınmalarının düşünüldüğünü belirtti.

Yavuz Aydın   | 11.01.2023
Ermenistan'da kadınlar için "gönüllü askerlik" hazırlığı

Ankara

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Bakan Yardımcısı Sargsyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Şu anda yasa tasarısı hazırlık safhasındayız. Konu üzerindeki tartışmalar sonuçlandığında tasarıyı sunacağız. Şimdi sadece kadınların askerlik hizmetinin gönüllülük esasına dayalı olacağını söyleyebilirim." dedi.

Sargsyan, silahlı kuvvetlerin harbe hazırlık seviyesinin arttırılmasına katkıda bulunmayı arzu eden ve buna imkanı olan kadınların potansiyelini kullanmak istediklerini belirtti.

Yasa gereği 18-27 yaş grubu erkeklerin 24 ay zorunlu askerlik hizmetinde bulunduğu Ermenistan'da, 27 ile 50 yaş arasındaki erkekler ise yedeğe ayrılarak seferberlik ilan edilmesi halinde göreve çağrılabiliyor.

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