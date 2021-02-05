Euro
8.50
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,812.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.02.2021
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 14 bin 218 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem: İsrail, Filistinlilerin Kovid-19 aşısını temin meselesini siyasileştirmemeli
Türkiye'de 7 bin 901 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti
AstraZeneca aşısı İngiltere'de görülen Kovid-19 mutasyonuna karşı etkili
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 467 bini geçti

Benzer haberler

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir'de depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler, alanın park yapılmasını istedi

İzmir'de kuvvetli yağışın ardından yaralar sarılıyor

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
AFAD olası depremle ilgili dikkat edilecek konuları videoyla anlattı

AFAD olası depremle ilgili dikkat edilecek konuları videoyla anlattı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında ateşkesi ihlal etti