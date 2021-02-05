Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ararat kenti yakınlarında Türkiye saati ile 18.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 2,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.