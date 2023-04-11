Dolar
19.29
Euro
21.04
Altın
2,005.88
ETH/USDT
1,907.70
BTC/USDT
30,215.00
BIST 100
5,124.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olduğu belirtildi.

Ruslan Rehimov  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gorus ilinin Dığ yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi.

Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Gara'da 13 kişinin şehit edilmesine ilişkin 2 teröriste 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Aday Tanıtımı ve Seçim Beyannamesi Programı'na Togg ile gitti

Benzer haberler

Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askeri şehit oldu

Şehidin emaneti mayın arama köpeği "Atmaca" depremlerin ardından yuvaya döndü

Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da trafik kazasına müdahale sırasında aracın çarptığı astsubay şehit oldu

Ankara'da trafik kazasına müdahale sırasında aracın çarptığı astsubay şehit oldu
UNESCO'daki Türk devletlerinin sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti

UNESCO'daki Türk devletlerinin sözcülüğü ve dönem başkanlığı Azerbaycan'a geçti
Azerbaycanlı mayın temizleme uzmanları MEMATT'tan memnun

Azerbaycanlı mayın temizleme uzmanları MEMATT'tan memnun
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet