Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakü
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün yerel saatle 23.50 sularında Kelbecer ilinin Demirçidam köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.