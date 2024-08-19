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Dünya

Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Zerkend köyündeki Ermenistan mevzilerinden dün yerel saatle 23.50 sularında Kelbecer ilinin Demirçidam köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.

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