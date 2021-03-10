Euro
9.05
Dolar
7.61
BIST 100
1,554.59
Altın
1,709.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılıyor.
logo
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, genelkurmay başkanlığı görevine eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Artak Davtyan’ı önerdi.

Ali Cura   | 10.03.2021
Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi

Yerevan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Basın Sözcüsü Mane Gevorkyan, Ermenistan basınına yaptığı açıklamada, Paşinyan’ın Korgeneral Davtyan’ın genelkurmay başkanlığına atanması önerisini, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a gönderdiğini bildirdi.

Davtyan, 2018-2020’de Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütmüştü.

"Vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim"

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Paşinyan’ın kendisini görevden alma sürecinin anayasaya aykırı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Benim Genelkurmay başkanlığından alınmamla ilgili bütün süreç ve Paşinyan’ın açıklamaları, anayasaya aykırıdır. Bu tekrar şunu gösteriyor; krizden çıkmanın yolu Başbakan’ın görevinden istifa etmesi ve erken parlamento seçimleri yapılmasıdır."

Anayasa üstünlüğünü sağlamak için yargı sürecini başlattığını aktaran Gasparyan, "Ermeni halkına ve vatanıma hizmet etmeye başka statüde devam edeceğim." dedi.

Ordu yönetiminden Paşinyan’a yine "istifa" çağrısı yapıldı

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan’ın "Paşinyan’ın istifa etmesi" çağrısını desteklediğini duyurdu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Samvel Asatryan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri yönetimi, Gasparyan’ın açıklamasına katılıyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhtıra veren Onik Gasparyan’ın bugünden itibaren Genelkurmay Başkanlığı görevinin son bulduğunu açıklamış, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Paşinyan’ın Gasparyan’ı görevden alan kararnamesini Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Paşinyan'ın istifası için "muhtıra"

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (10 Mart 2021)
İsrail'de yapılan araştırmada, aşı olan annelerin sütünde Kovid-19'a karşı antikor bulundu
Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele sürecinin 'tedbir karnesi'

Benzer haberler

Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan genelkurmay başkanlığına yeni isim önerdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmış sayıldığını açıkladı

Ermenistan'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ı krizi çözmemekle suçladı

Blinken'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'demokratik kurumları destekliyoruz' mesajı

Blinken'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'demokratik kurumları destekliyoruz' mesajı
Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'a soruşturma açıldı

Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'a soruşturma açıldı
Ermenistan'da muhalefet Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor

Ermenistan'da muhalefet Başbakan Paşinyan olmadan erken seçime gidilmesini istiyor