Euro
9.05
Dolar
7.61
BIST 100
1,554.59
Altın
1,709.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"na katılıyor.
logo
Dünya

Danimarka camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi

Danimarka parlamentosu, ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ve inanç gruplarının yurt dışından aldıkları yardım ve bağışları sınırlandırmak için yasa çıkarttı.

Davut Çolak   | 10.03.2021
Danimarka camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi

Denmark

Danimarka parlamentosunda dün oylanarak kabul edilen yasaya göre, Göç Bakanlığı, Danimarka demokratik değerlerine zarar verdiği değerlendirilen yurt dışındaki tüzel kişi, gerçek kişi, kuruluş ve devlet kurumlarını "yasak listesine" alacak.

Göç Bakanlığının yasak listesinde yer alanlar, ülkedeki herhangi bir STK ya da inanç grubuna, tek seferde ya da 1 yıl içinde en fazla 10 bin kron (12 bin 198 lira) bağış yapabilecek. STK ile camilerin de içinde bulunduğu inanç grupları, listede yer alanlardan Bakanlığın belirlediği meblağdan daha yüksek bağış ya da destek alması halinde parayı iade edecek.

Göç Bakanı Mattias Tesfaye, yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yurt dışında Müslüman vatandaşlarımızı Danimarka aleyhine çevirmeye çalışan ve böylece toplumumuzu bölmeye çalışan aşırı güçler var. Son yıllarda medyada sıkça, Danimarka'daki camilerin başta Orta Doğu olmak üzere yurt dışından milyonlara ulaşan miktarda destek aldığı haberleri yer aldı. Hükümetimiz buna engel olacak." ifadesini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti, Liberal Parti (Venstre), Sosyalist Halk Partisi ve Muhafazakar Partinin yanı sıra aşırı sağcı partiler Danimarka Halk Partisi ile Yeni Sağ, yasa tasarısının kabulü için oy verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (10 Mart 2021)
İsrail'de yapılan araştırmada, aşı olan annelerin sütünde Kovid-19'a karşı antikor bulundu
Türkiye'nin 1 yıllık Kovid-19'la mücadele sürecinin 'tedbir karnesi'
Ukrayna'da Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımına onay verildi

Benzer haberler

Danimarka camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi

Danimarka camilere yurt dışından yapılan bağışlara sınırlandırma getirdi

Danimarka’da kazaya sebebiyet veren 102 yaşındaki sürücünün ehliyetine 3 yıl el konuldu

Danimarka’da Kovid-19’un 31 farklı türüne rastlandığı açıklandı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin vefatının üzerinden 828 yıl geçti

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin vefatının üzerinden 828 yıl geçti
Fransa: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik

Fransa: Mevcut yasalarla ancak 17 cami kapatabildik
Fransa'da verilen demeçler İslam karşıtlığının yasalaşma sürecine girmesine zemin hazırlıyor

Fransa'da verilen demeçler İslam karşıtlığının yasalaşma sürecine girmesine zemin hazırlıyor