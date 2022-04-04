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Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisine, kurtarma römorkörleri ile müdahale ediliyor.
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Dünya

Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ruslan Rehimov   | 04.04.2022
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Nisan'da saat 23.00'de Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan ordusunca ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun önlem amacıyla karşılık verdiği, personel ve teçhizat açısından herhangi bir kaybın bulunmadığı kaydedildi.

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