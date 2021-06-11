Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan askerlerinin Vardenis ilinin Yukarı Şorca yönünde 13.45'ten itibaren ateş açtığı, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.