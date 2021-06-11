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Dünya

Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 11.06.2021
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan askerlerinin Vardenis ilinin Yukarı Şorca yönünde 13.45'ten itibaren ateş açtığı, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.

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