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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi'nde Türkiye ile 'pozitif bir gündeme' açık olacaklarını belirtti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeye ilişkin, Türkiye ile "pozitif bir gündeme" açık olduklarını bildirdi.

Tevfik Durul   | 11.06.2021
Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO Zirvesi'nde Türkiye ile 'pozitif bir gündeme' açık olacaklarını belirtti

Atina

Miçotakis, başkent Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED7) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkiler ve Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında 14 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeye ilişkin Miçotakis, "Biz, AB Zirvesi bildirisinde kaydedildiği gibi her zaman kademeli, orantılı ve geri dönülebilir pozitif bir gündeme açığız." ifadesini kullandı.

Kıbrıs meselesine ilişkin de konuşan Miçotakis, Ada'da iki devletli bir çözümün tartışılmasını, hiçbir AB üyesinin kabul etmeyeceğini iddia etti.

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