Dolar
18.27
Euro
18.26
Altın
1,668.53
ETH/USDT
1,308.90
BTC/USDT
18,811.00
BIST 100
3,377.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı

Fransa'da Ermeni protestocular, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı.

Esra Taşkın   | 18.09.2022
Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından görüntüsünü paylaşarak duyurdu.

Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.

"Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım." ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.

Mustafayev, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti.

Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor.

Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinburnu'nda Tarihi Merkez Efendi Fırını çıkan yangında alev alev yandı
Beylikdüzü'nde depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Şehit Er Aybek için başsağlığı mesajı
Çalıştığı döviz bürosunu ve borç aldığı kişileri 5 milyon dolar zarara uğrattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
İstanbul'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile Buluşması" düzenledi

Benzer haberler

Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlanıyor

Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar avro yatırım yapmaya hazırlanıyor

2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonasında şampiyon İspanya

Paris gün içinde araç trafiğine kapatıldı

Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı

Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı
Azerbaycan'dan Ermeni grupların yurt dışındaki büyükelçiliklerine saldırı girişimine tepki

Azerbaycan'dan Ermeni grupların yurt dışındaki büyükelçiliklerine saldırı girişimine tepki
Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı

Louvre Müzesi piramidi enerji tasarrufu için erken karartıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet