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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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Dünya

Erdoğan ve Sanchez NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez, Brüksel'deki NATO Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, en kısa zamanda Türkiye-İspanya zirvesinin gerçekleşmesini arzuladıklarını açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 14.06.2021
Erdoğan ve Sanchez NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yaptı

Madrid

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Sanchez, resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "En kısa zamanda, iş forumu eşliğinde bir İspanya-Türkiye zirvesi yapmak için ortak bir arzuyu paylaşıyoruz. Bugünkü toplantıda bölgedeki durumu ve mülteci akınını da konuştuk." diye yazdı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da bu görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, NATO misyonu kapsamında Adana'da konuşlandırılan İspanya'ya ait Patriot füze savunma sisteminden ve Türkiye-AB ilişkilerinde "İspanya'nın yapıcı pozisyonundan" dolayı Sanchez'e teşekkür ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Suriye, Afganistan ve mülteci akını konularının da ele alındığı, Sanchez'in mülteci akınına karşı Türkiye'nin "büyük çabasını tanıdığı" kaydedildi.

Söz konusu görüşmeye Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya'dan da Başbakan Sanchez ile birlikte Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya katıldı.

İspanya ile Türkiye arasında 7'incisi düzenlenecek hükümetler arası ikili zirvenin kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması öngörülüyor.


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