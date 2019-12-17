Euro
6.55
Dolar
5.87
BIST 100
111,480.00
Altın
1,479.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
1. Küresel Mülteci Forumu - BM Cenevre Ofisi
logo
Dünya

Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Libya krizini görüşeceğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 17.12.2019
Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye’nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya krizini de görüşmeye devam edeceğine işaret eden Peskov, "Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor." dedi.

Peskov, Putin’in ocak ayında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışına katılacağını hatırlatarak, "Bu, bütün güncel konuları görüşmek için iyi bir fırsat olacak. Herhangi bir diğer ziyaret ya da temas şimdilik planlanmış değil ama çalışma programı hızla değişebilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor
Küresel Mülteci Forumu şimdilik umut vadediyor
NATO: 70 yılda nereden nereye?
'Küçük Schengen' Batı Balkanlar’da AB’ye alternatif mi?
Laiklik ve Hindutva çıkmazında yeni vatandaşlık yasası ve Hindistan’ın geleceği

Benzer haberler

Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek

Erdoğan ve Putin Libya krizini görüşecek

'PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor'

'Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilerin davetine görüntülü mesajla yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilerin davetine görüntülü mesajla yanıt
Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı

Erdoğan cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İntikam alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İntikam alma hissi ile girişilen bir saldırı ile karşı karşıyayız