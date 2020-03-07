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Dünya, Koronavirüs

Erbil'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Hamdi Yıldız   | 07.03.2020
Erbil'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Bağdat

Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Bölgedeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada virüs taşıdığı kesinleşen kişinin 33 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde daha önce 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti.


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