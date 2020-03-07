Erbil'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.
Bağdat
Irak'ın Erbil kentinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Bölgedeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada virüs taşıdığı kesinleşen kişinin 33 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.
Irak genelinde vaka sayısının 47'ye yükseldiği kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde daha önce 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti.
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