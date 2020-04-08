Euro
7.40
Dolar
6.78
BIST 100
92,987.17
Altın
1,653.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, sayısı artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alındı.

Mahmut Atanur   | 08.04.2020
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Cakarta

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cakarta Valisi Anies Baswedan, salgınla mücadele amacıyla merkezi hükümetin "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" düzenlemesinin, başkentte cuma günü yürürlüğe girececeğini açıkladı.

Baswedan, düzenleme kapsamında 2 hafta boyunca okullar, eğlence merkezleri, turistik alanlar, ibadethaneler ve iş yerlerinin kapatılmasının yanı sıra toplu ulaşım hatlarında sınırlamalar olacağını belirtti.

Sağlık, gıda, finans ve enerji gibi 8 farklı sektörün kısıtlamalardan muaf olacağı bilgisini paylaşan Baswedan, düzenlemeyle Cakarta'da 5'ten fazla kişinin dışarıda bir araya gelmesinin de yasaklandığını aktardı.

Baswedan, motosiklet taksilerin sadece ürün teslimatı yapmalarına izin verileceğini, internet üzerinden hizmet veren taksilere de yolcu sınırlaması getirildiğini dile getirdi.

İhtiyaç halinde düzenlemenin sona eriş tarihinin uzatılabileceğini ifade eden Baswedan, 20 Mart'tan bu yana evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi çeşitli önlemlerin halihazırda uygulandığını hatırlattı.

Öte yandan merkezi hükümet, bölgesel idarelere kendi başlarına karar almamaları uyarısında bulunarak, "merkezi hükümetin uygulamalarını takip etme" çağrısı yapıyor.

Ölü sayısı 240'a çıktı

Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, son 24 saatte virüs bulaşanların sayısının 218 artışla 2 bin 956'ya, toplam can kaybının da 19 kişi artarak 240'a ulaştığını açıkladı.

Yurianto, ülkedeki salgının merkez üssü konumundaki Cakarta'da ise vaka sayısının 1552'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e yükseldiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Avrupa'nın Kovid-19 salgınına karşı mücadelesi devam ediyor
İngiltere Başbakanı Johnson, tedaviye cevap veriyor
Ekonomik İstikrar Paketi tüm kesimlere 'kalkan' oldu
Hollanda, Kovid-19'la mücadele kapsamında 'insanları dijital takibe almayı' planlıyor

Benzer haberler

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 738’e çıktı

Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 'bir günde en fazla Kovid-19 vaka artışı' görüldü

Endonezya'da 'bir günde en fazla Kovid-19 vaka artışı' görüldü
Endonezya'da 100 binden fazla kişi selden etkilendi

Endonezya'da 100 binden fazla kişi selden etkilendi
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem