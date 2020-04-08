Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, sayısı artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alındı.
Cakarta
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Cakarta Valisi Anies Baswedan, salgınla mücadele amacıyla merkezi hükümetin "geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar" düzenlemesinin, başkentte cuma günü yürürlüğe girececeğini açıkladı.
Baswedan, düzenleme kapsamında 2 hafta boyunca okullar, eğlence merkezleri, turistik alanlar, ibadethaneler ve iş yerlerinin kapatılmasının yanı sıra toplu ulaşım hatlarında sınırlamalar olacağını belirtti.
Sağlık, gıda, finans ve enerji gibi 8 farklı sektörün kısıtlamalardan muaf olacağı bilgisini paylaşan Baswedan, düzenlemeyle Cakarta'da 5'ten fazla kişinin dışarıda bir araya gelmesinin de yasaklandığını aktardı.
Baswedan, motosiklet taksilerin sadece ürün teslimatı yapmalarına izin verileceğini, internet üzerinden hizmet veren taksilere de yolcu sınırlaması getirildiğini dile getirdi.
İhtiyaç halinde düzenlemenin sona eriş tarihinin uzatılabileceğini ifade eden Baswedan, 20 Mart'tan bu yana evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi çeşitli önlemlerin halihazırda uygulandığını hatırlattı.
Öte yandan merkezi hükümet, bölgesel idarelere kendi başlarına karar almamaları uyarısında bulunarak, "merkezi hükümetin uygulamalarını takip etme" çağrısı yapıyor.
Ölü sayısı 240'a çıktı
Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, son 24 saatte virüs bulaşanların sayısının 218 artışla 2 bin 956'ya, toplam can kaybının da 19 kişi artarak 240'a ulaştığını açıkladı.
Yurianto, ülkedeki salgının merkez üssü konumundaki Cakarta'da ise vaka sayısının 1552'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e yükseldiğini bildirdi.