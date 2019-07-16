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Dünya

Endonezya'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.07.2019
Endonezya'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Endonezya'nın Bali adasında 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezinin (EMSC) yaptığı açıklamada, bu sabah yerel saatle 08.00 civarında turistik adanın güney batısında sarsıntı yaşandığı bildirildi.

Sarsıntının büyüklüğünü ilk olarak 6,2 şeklinde duyuran EMSC, daha sonra bu veriyi 5,7 şeklinde güncelledi.

Denizin 100 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedilen depremin merkez üssünün kıyı kenti Denpasar'ın 102 kilometre güney batısı olduğu ifade edildi.

Sarsıntının hissedildiği bölgelerde turistler panik yaşarken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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