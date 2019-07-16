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Dünya

Diyanet Merkezi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Safvan Allahverdi   | 16.07.2019
Diyanet Merkezi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Washington

ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında DCA tarafından mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, vatan uğruna canlarını veren tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Mevlit programına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

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