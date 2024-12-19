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Dünya

Endonezya'daki sellerde bir çok mahalle sular altında kaldı

19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Endonezya'daki sellerde bir çok mahalle sular altında kaldı

Cakarta
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