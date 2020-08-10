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Dünya

Endonezya'da yanardağ uyarısı

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda artan volkanik hareketlilik nedeniyle olası patlamalara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Mahmut Atanur   | 10.08.2020
Endonezya'da yanardağ uyarısı Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sinabung Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın, yanardağın kraterinden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı. Fotoğraf: Kiki Cahyadi/AA

Cakarta

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), 8 Ağustos Cumartesi meydana gelen volkanik hareketliliğin ardından bugün yeniden patlamanın yaşandığı Sinabung Yanardağı’ndan püsküren kül ve dumanın kraterden 5 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Yanardağdaki artan hareketliliğe karşı bölge halkına dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapan PVMBG yetkilileri, yanardağ kraterini çevreleyen 3 kilometrelik alanda da faaliyette bulunulmaması gerektiğini vurguladı.

Üçüncü alarm (Siaga) seviyesindeki yanardağda cumartesi yaşanan patlama 4 bölgede kül yağmurlarına neden olmuştu.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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