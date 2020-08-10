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Dünya

Lübnan'da büyük patlamanın ardından Maliye Bakanı da istifa etti

Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni de Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu. Beyrut Limanı'nda yaşanan felakete tepki olarak istifa eden bakan sayısı 4 oldu.

Safiye Karabacak   | 10.08.2020
Lübnan'da büyük patlamanın ardından Maliye Bakanı da istifa etti

Beyrut

Lübnan'da Maliye Bakanı Gazi Vezni de Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu.

Yerel ve uluslararası basında yer alan habere göre, Bakan Vezni, Bakanlar Kurulunun Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere toplandığı Hükümet Sarayı'nda Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sundu.

Maliye Bakanı Vezni, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Çevre Bakanı Damianos Kattar ve Adalet Bakanı Mari Kloud Necm'den sonra Başbakan Diyab'a istifasını sunan dördüncü bakan oldu.

Göçmen Bakanı Gada Şureym ile Haberleşme Bakanı Talal Havvat, Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle Diyab hükümetinin bugün istifa etmeyi planladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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