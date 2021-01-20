Euro
9.06
Dolar
7.46
BIST 100
1,565.01
Altın
1,848.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde yer alan Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 20.01.2021
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Cakarta

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın 3 dakika 21 saniye sürdüğü belirtildi.

PVMBG, bölge halkına "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağ zirvesinden en az 3 kilometre uzak durulmasının yanı sıra kül yağmurlarına karşı maske takılması uyarısı yaptı.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda, 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri 14 Şubat’a kadar uzatıldı
ABD'de Kovid-19 aşılama süreciyle ilgili sıkıntılar devam ediyor
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 608 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Suriye’nin Humus ilinde Esed rejiminin petrol rafinesinde patlama

Endonezya’da düşen yolcu uçağına ilişkin ön rapor 1 ay içinde açıklanacak

Rasulayn'daki patlamanın faillerini kamera görüntüleri ele verdi

Rasulayn'daki patlamanın faillerini kamera görüntüleri ele verdi
Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi

Endonezya'da Türkiye'nin yerli uygulaması BİP'e büyük ilgi
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı

Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı