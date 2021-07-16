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Dünya

Endonezya'da şiddetli fırtınada birçok tekne alabora oldu: 9 ölü

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Batı Kalimantan eyaleti açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle birçok teknenin alabora olması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.07.2021
Endonezya'da şiddetli fırtınada birçok tekne alabora oldu: 9 ölü

Kuala Lumpur

Fırtınanın 14 Temmuz'da Batı Kalimantan eyaleti açıklarında etkili olduğunu belirten Arama ve Kurtarma Ofisi, fırtınada 14 balıkçı teknesinin alabora olduğunu ve bu teknelerde 136 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Görevlilerin şimdiye kadar 80 balıkçıyı kurtardığı, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

47 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Alabora olan teknelerden 6'sının limana çekildiği açıklandı.

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