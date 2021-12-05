Dolar
13.71
Euro
15.50
Altın
1,784.01
ETH/USDT
4,209.10
BTC/USDT
49,490.00
BIST 100
1,910.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 13'e yükseldi.

Şeyma Uzundere   | 05.12.2021
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

Cakarta

Straits Times'ın haberine göre, Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı'nda dün meydana gelen patlama sonrası civardaki yerleşim yerleri yoğun kül ve dumanla kaplandı. Patlamadan bölgedeki 11 köy etkilendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, patlama sonrası 13 kişinin hayatını kaybettiğini, söz konusu kişilerin yalnızca ikisinin kimliğinin belirlenebildiğini söyledi.

Muhari ayrıca patlama nedeniyle 98 kişinin yaralandığını ve çoğunun yanık tedavisi gördüğünü ifade etti.

Duman ve kül nedeniyle birçok köy karanlığa gömüldü

Öte yandan duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğü ve 902 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçinin de kurtarıldığı bildirildi.

Lumajang Başkan Yardımcısı Indah Masdar dün, vücudunda ağır yanıklar oluşan bir kişinin hayatını kaybettiğini, 41 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya, Omicron varyantına karşı karantina koşullarını artırdı
ABD’de Omicron varyantının tespit edildiği eyalet sayısı 12’ye çıktı
Gazze'den çıkmak için Covid-19 aşısı şartı getirildi
Türkiye'de 20 bin 374 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 228 kişi hayatını kaybetti
Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı

Benzer haberler

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlamada ölü sayısı 13'e çıktı

Endonezya'da Semeru yanardağındaki patlamada 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Endonezya'da Semeru Yanardağı'nda patlama meydana geldi