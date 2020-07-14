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Dünya

Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp

Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletine bağlı Kuzey Luwu bölgesinde etkili olan yağışlar Masamba nehrinin taşması sonucu 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.

Mahmut Atanur   | 14.07.2020
Endonezya'da sel: 13 ölü, 46 kayıp

Cakarta

Endonezya'da Güney Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 13 kişi öldü, 46 kişi kayboldu.

Kompas gazetesinin haberine göre, eyalete bağlı Kuzey Luwu bölgesinde etkili olan yağışlar Masamba nehrinin taşmasına neden oldu.

Yetkililer, 4 binden fazla kişinin olumsuz etkilendiği sel felaketinde şu ana kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 46 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Bölgede kayıpları kurtarma çalışmaları sürüyor.

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