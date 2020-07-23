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Dünya, Koronavirüs

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 2 binden fazla otel geçici süreyle kapandı

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 binden fazla otelin faaliyetlerini geçici süreyle durdurduğu bildirildi.

Mahmut Atanur   | 23.07.2020
Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 2 binden fazla otel geçici süreyle kapandı Fotoğraf: Dedy Sutisna/AA

Jakarta Raya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülke genelinde turizm ve konaklama sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Salgının ekonomik etkilerine karşı, tasarruf amacıyla 2 binden fazla otelin faaliyetlerini belirli süre durdurma kararı aldığını ifade eden Pandjaitan, turizm endüstrisinde 180 binden fazla çalışanın da süreçten olumsuz etkilendiğini aktardı.

Pandjaitan, öncelikli olarak iç turizmin canlandırılması için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Bu arada, salgınla mücadele kapsamında, ülkenin turistik adası Bali’ye, yerli turistlerin 31 Temmuz’da, yabancı turistlerin ise 11 Eylül’de girişine izin verileceği açıklanmıştı.

Bugüne kadar 91 bin 751 vakanın tespit edildiği ülke genelinde ölü sayısı 4 bin 459’a ulaştı, iyileşen hasta sayısı da 50 bin 255 olarak kayda geçti.

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