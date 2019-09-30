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Dünya

Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Ülke genelindeki bazı kentlerde, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanununundaki değişiliklerinin iptalini isteyen öğrenciler gösteri düzenledi.

Mahmut Atanur   | 30.09.2019
Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Cakarta

Endonezya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Endonezya’da çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerde, yolsuzlukla mücadele ve ceza kanunundaki yeni düzenlemeler öğrenciler tarafından protesto edildi.

Başkent Cakarta, Makassar, Lampung, Bali ve Yogyakarta gibi çeşitli kentlerde, düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, değişen yolsuzlukla mücadele kanunu ve ceza kanununda öngörülen değişikliklerin iptal edilmesini istiyor.

Cakarta'nın çeşitli noktalarında özellikle meclis binası çevresinde toplanan göstericilerin taşlı ve havai fişekli saldırısına karşı güvenlik güçleri gaz bombası ile müdahale etti.

Gösterilerde çıkan arbede ve gaz bombasından etkilenen bazı eylemciler hastaneye sevk edildi.

Güvenlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, otobüs gibi toplu ulaşım hatlarında da güzergahlar değiştirildi.

Bu arada farklı öğrenci grupları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği ve daha çok öğrencilerin katıldığı gösterilerin, yeni hükümetin kurulacağı ekim ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Hükümetin, "iktidarı yasa dışı yollardan devirmek isteyenlerin çabası" olarak nitelendirdiği gösterilerde, Devlet Başkanı Joko Widodo karşıtları da Widodo’nun istifasını talep ediyor.

Parlamento, 17 Eylül'de yolsuzlukla mücadele kanununu onaylamıştı ancak ceza kanununda değişiklikleri içeren tasarının onaylanması tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

Yolsuzlukla mücadele kanununda yapılan değişikliğin Yolsuzlukla Mücadele Kurumunu (KPK) zayıflattığı ve bunun yolsuzluğu artıracağından endişe ediliyor.

Evlilik dışı birliktelik, eşcinsel ilişki, doktor kararı olmadan kürtaj yapılması ve devlet başkanına hakaret gibi eylemlerin suç kapsamına alınmasını öngören değişikliklerin toplum üzerinde baskıyı artıracağı, insan hakları ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

Ülke genelinde hafta başından bu yana başkent dahil çeşitli kentlerde ilgili yasa değişikliklerine karşı öğrenci gösterileri düzenlenmişti. Yetkililer, gösterilerde çıkan çatışmada 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı.




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