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Dünya

Endonezya'da faaliyete geçen Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung Yanardağı gökyüzüne kül püskürttü.

Şeyma Uzundere   | 07.05.2021
Endonezya'da faaliyete geçen Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı

Ankara

Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung Yanardağı'nın yaklaşık 3 kilometre kadar yükseklikte duman ve kül püskürttüğü bildirildi.

Bir hafta içinde yaklaşık 15 patlamanın gerçekleştiği yanardağda volkanik hareketlenmelerin son günlerde arttığı kaydedildi.

Yanardağın gözlem ekibinden Armen Putra, patlamadan dolayı herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, civarda yaşayan köylülere dağın 5 kilometre uzağında bulunmaları ve lav tehlikesine karşı hazırlıklı olmaları uyarısı yaptı.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

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