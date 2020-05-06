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Dünya

Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 06.05.2020
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Jakarta Raya

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Maluku Tenggara Barat bölgesinin 180 kilometre kuzeybatı açıklarında gerçekleşen depremin, yerin 133 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısında bulunmadı. Depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemişti. Bölgedeki deprem ve tsunamide, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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