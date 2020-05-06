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Dünya

Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesinden felaketzedelere insani yardım

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Özbekistan'da baraj duvarının yıkılması sonucu Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde evleri sular altında kalan felaketzedelere insani yardımda bulundu.

Aliia Raimbekova   | 06.05.2020
Kazakistan'da Ahmet Yesevi Üniversitesinden felaketzedelere insani yardım

Astana

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Özbekistan'da baraj duvarının yıkılması sonucu Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde evleri sular altında kalan felaketzedelere insani yardımda bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk-Kazak halkının dostluk sembolü olan üniversite, selden etkilenen halka destek için yardım kampanyası başlattı.

Bu kapsamda üniversite tarafından felaketten etkilenen 5 köye 10 tondan fazla gıda ve temizlik ürünleri gönderildi.

Özbekistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 1 Mayıs'ta Sardoba Barajı'nın duvarı kısmen çökmüş, yüzlerce ev su altında kalmış, 56 kişi yaralanmış ve 70 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Baraj duvarının yıkılmasının ardından sulama kanallarının açılmasıyla komşu Kazakistan'ın Türkistan eyaletinde 631 evi de su basmış, 30 bin kişi tahliye edilmişti.


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