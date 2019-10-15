Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cakarta
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Bengkulu eyaletine bağlı Enggano bölgesinin 158 kilometre kuzeybatısı açıklarındaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.