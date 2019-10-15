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Dünya

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Bengkulu eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 15.10.2019
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Cakarta

  Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü Bengkulu eyaletine bağlı Enggano bölgesinin 158 kilometre kuzeybatısı açıklarındaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. 

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

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