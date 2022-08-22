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Dünya

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İdris Sülün   | 22.08.2022
Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kuala Lumpur

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5,5 büyüklüğündeki depremin Nusa Dua bölgesinin 49 kilometre güneydoğusunda ve 140,9 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu.
Depremin ardından can kaybı veya hasar bildirilmedi.

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