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Dünya

Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile ilişkilerimiz çok güçlü şekilde devam ediyor

Ekip  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Endonezya Devlet Başkanı Subianto: Türkiye ile ilişkilerimiz çok güçlü şekilde devam ediyor

Ankara

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor. Endonezya ve Türkiye arasında ortaklığı güçlendirme konusunda kararlıyız. Savunma sanayi işbirliği çabalarına daha çok destek vermek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Subianto, "2050 yılı Endonezya ve Türkiye ortaklığının 100. yılını hazırlamak için çok önemli bir dönüm noktasıdır." dedi.

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