Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'ya konuştu
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, "Türkiye, Endonezya'nın stratejik ortağı ve ilişkilerimizi özellikle kültürel ve ticari alanlarda geliştirmeye devam etmek istiyoruz." dedi.
Cakarta
Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin, AA'ya verdiği mülakatta Arakan krizi, Kuala Lumpur Zirvesi, Afganistan barış süreci, İslam ülkelerinin karşılaştığı sorunlar ve ülke siyasetinin yanı sıra Türkiye-Endonezya ilişkilerini değerlendirdi.
Endonezya ve Türkiye'nin G20 üyesi ve Müslüman ülkeler olduğunu belirten Amin, iki ülkenin halkının refah seviyesini yükseltme ve yeniden canlandırma arzusu taşıdığını söyledi.
Amin, "Türkiye, Endonezya'nın stratejik ortağı ve ilişkilerimizi özellikle kültürel ve ticari alanlarda geliştirmeye devam etmek istiyoruz." ifadesini kullanarak, bu şekilde dengeli ve stratejik iş birliği oluşturulacağını dile getirdi.
Türkiye ve Endonezya'nın, dünya barışının sürdürülmesini amaç edinen ülkeler olduğuna işaret eden Amin, "Endonezya, barış ve istikrarı korumada İslam kardeşliğinin temel ilkeleri ülke içinde yaygın bir şekilde uygulanmakta. Ancak bu ilke bölge genelinde şu ana kadar iyi bir şekilde uygulanamadı. Ayrıca barış ve istikrarın korunması çabası içerisinde insani kardeşlik ilkesini de inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Amin, kendi bölgelerinde ve Türkiye coğrafyasında devam eden çatışmalara dikkati çekerek, Türkiye ile Endonezya'nın, sorunlara karşı arabulucu olabilmek için de bu ilkeleri güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.
Farklı noktalarda siyasi ya da askeri yollarla devam eden birçok çatışmanın halen çözüme kavuşmadığını hatırlatan Amin, çatışmaların çözümü konusunda dini ve modern yaklaşımları kullanmaya çalıştıklarını aktardı.
Amin, diğer dünya liderleri ile Türkiye'yi, devam eden karışıklıkların çözümünde bu yaklaşımları ortaklaşa yürütme konusunda birlikte çalışmaya davet etmek istediklerini kaydetti.
''İslam ülkelerinin ekonomik gücünün nasıl inşa edileceğini düşünmeliyiz''
Amin, Türkiye, Malezya, Katar, Pakistan ve Endonezya'nın yer alacağı ve İslam medeniyetinin ekonomik ve sosyal açıdan yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenecek Kuala Lumpur Zirvesi'ne ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Devlet Başkan Yarcımcısı Amin, "Şu an için İslam İşbirliği Teşkilatı'na alternatif bir yapıya dönüşecek gibi görünmüyor ancak zirvenin amacına yönelik Müslüman ülkelerin karşılaştığı problemlere çözüm bulma konusunda aynı düşüncedeyiz." diye konuştu.
Bazı İslam ülkelerinin ekonomilerinin hala zayıf olduğuna dikkat çeken Amin şöyle devam etti:
"İslam ülkelerinin ekonomik gücünü nasıl inşa edileceğini düşünmeliyiz. İslam ülkeleri kültürel prestijlerini kaybetti. İslam devletleri geçmişte, kültürün ve medeniyetin merkezi olarak biliniyordu. Günümüzde siyasi ve kültürel güçlerimizi de kaybettik. İslam ülkeleri iç karışıklık yaşıyor ya da birbirleriyle çatışma içindeler. Bu durum aramızdaki birlik, bütünlük ve iş birliğinin zayıflaması yüzünden oldu."
''Endonezya, Arakan sorununda öncü rol üstleniyor''
Amin, Endonezya'nın, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönme ve sorunlarıyla ilgilenme konusunda öncü bir rol üstlendiğine inandığını dile getirerek, Arakan'da okul ve hastane inşa çalışmaları yaptıklarını anımsattı.
Daha sosyal ve politik olarak Arakan meselesinin içinde olmayı amaçladıklarını söyleyen Amin, Birleşmiş Milletler'e de bu çabalara daha fazla dahil olma çağrısında bulunduklarını kaydetti.
Amin, Afganistan barış süreci konusunda da gelecek yıl bir kez daha ev sahipliği yapacakları Afganistan, Pakistan ve Endonezya üçlü toplantısıyla ulusal bir anlaşma yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Endonezya'nın farklı din ve etnik gruplar barındırdığını buna karşın anayasa çerçevesinde huzur ortamının sağlandığını dile getiren Amin, benzer yaklaşım ve yöntemi Afganistan'da da denemek istediklerini kaydetti.
Amin, "Afganistan'da ulusal bir anlaşma yapmayı hedefliyoruz, Afganistan'a barış getirmek istiyoruz." dedi.
Amin, Devlet Başkanı Joko Widodo ile yeni dönemde, yoksulluğun azaltılması, İslam ekonomisinin gelişimi ve aşırıcılıkla mücadele gibi çeşitli konularda kendisinin özel misyonu olduğunun altını çizdi.
Bu anlamda Amin, insan kaynakları ve altyapının geliştirilmesi, ekonomik dönüşüm, ticaretin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılmasının yer aldığı 5 temel vizyonu temel aldıklarını ifade etti.
Amin, gelişmesine önem verdikleri helal endüstrisini, yerli ve yabancı tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak noktaya gelmesi için teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.