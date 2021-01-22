Euro
8.98
Dolar
7.38
BIST 100
1,551.57
Altın
1,862.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin anısına denize çiçek bırakıldı.

Mahmut Atanur   | 22.01.2021
Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Jakarta Raya

Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS), kazada ölenler için düzenlediği anma etkinliğine, BASARNAS Başkanı Bagus Puruhito ve çeşitli kurumlardan üst düzey yetkililerin yanı sıra kazada ölenlerin yakınları katıldı.

Yetkililer ve yolcu yakınları, uçağın düştüğü bölge olan başkent Cakarta’nın kuzey açıklarında Laki ve Lancang Adası arasındaki noktada dua ederek denize çiçekler bıraktı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, dün yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü bölgede geniş alanda yürütülen enkaz ve ceset parçalarını arama faaliyetlerini sonlandırdıklarını ifade etmişti.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ise uçağın ikinci karakutusunun kayıp olan iç belleğini arama çalışmalarına devam edeceklerini belirtmişti.

Bakan Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğünü açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti
Japonya'da kabine Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı onayladı
Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci: Amerikalıların yüzde 85'i yaz sonuna kadar aşılanırsa sonbaharda normale dönebiliriz
AB aşı sertifikasını erteleyecek, gerekli olmayan seyahatleri 'daha güçlü' caydıracak

Benzer haberler

Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı

Endonezya'da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sona erdi

Antep savunmasının simge isimlerinden 'Şehit Kamil' anılıyor

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
'Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor

'Deli Selim'in ailesi Ata Demirer'in gelip helallik almasını istiyor
Endonezya’daki selde can kaybı 21’e yükseldi

Endonezya’daki selde can kaybı 21’e yükseldi