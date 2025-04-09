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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’yu resmi törenle karşılıyor.
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Dünya

Endonezya, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yerli ürünleri teşvik edecek

Endonezya'da iktidar ve muhalefetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarife artışlarının ardından, yerli ürünlerin kullanımına teşvik konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Endonezya, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yerli ürünleri teşvik edecek

İstanbul

Antara News sitesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun partisi Büyük Endonezya Hareketinin (Gerindra) Genel Sekreteri Ahmed Muzani, Subianto'nun, eski Endonezya Devlet Başkanı ve muhalefetteki Endonezya Demokratik Mücadele Partisinin (PDI-P) Yönetim Kurulu Başkanı Megawati Soekarnoputri'yi başkent Cakarta'daki evinde ziyaret ettiğini açıkladı.

Muzani, Subianto ile Soekarnoputri'nin görüşmede Trump'ın tarifelerini ele aldığını ve söz konusu tarifelerin yerli ürünlerin canlandırılması için teşvik amaçlı kullanılabileceği konusunda anlaştığını belirtti.

İthal ürünlerde olması muhtemel fiyat artışları yüzünden sadece belirli ürünlerin ithal edilmesine devam edilebileceğine işaret eden Muzani, "Endonezya ürünlerinin ülkede liderliği ele geçirmesinin zamanı geldi. Bu yüzden Endonezya ürünlerini sevelim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin açıkladığı tarifeler

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. Endonezya için bu kapsamda yüzde 32'lik tarife açıklanmıştı.

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