Emine Erdoğan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında Amerika Diyanet Merkezi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin Maryland eyaletindeki Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti, Kadın Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.
ABD ziyaretimiz kapsamında Maryland eyaletinde Türk mimarisi ile yapılan Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek Kadın Komitesi’nin üyeleriyle bir araya geldim. Çalışmalarını dinledim, kendilerine başarı dileklerimi sundum. pic.twitter.com/lz8HdMVCi8— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 14, 2019
Emine Erdoğan, Twitter hesabından, ABD ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD ziyareti kapsamında Maryland eyaletinde Türk mimarisi ile yapılan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ettiğini belirten Emine Erdoğan, bir araya geldiği Kadın Komitesi üyelerinin çalışmalarını dinlediğini ve onlara başarı dilediğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.