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Dünya

Kuzey Kore: ABD nükleer müzakerelere aralıkta yeniden başlamayı teklif etti

Kuzey Kore, ABD'nin aralıkta nükleer müzakereleri yeniden başlatmayı teklif ettiğini bildirdi.

Ayşe Doğru   | 14.11.2019
Kuzey Kore: ABD nükleer müzakerelere aralıkta yeniden başlamayı teklif etti

Ankara

Pyongyang'ın nükleer görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Kim Myong Gil, resmi haber ajansı KCNA'daki açıklamasında, ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'un 3'üncü bir ülke aracılığıyla kendilerine aralıkta müzakereleri yeniden başlatma teklifi sunduğunu belirtti.

Biegun'un doğrudan kendisine ulaşmayıp 3'üncü bir tarafa müracaat etmesini anlayamadığını ifade eden Kim, "Biegun'un davranışı, ABD hakkında sadece şüphe uyandırıyor." yorumunda bulundu.

ABD yönetiminin çözüm sunmayan müzakerelerle zaman kazanmayı amaçladığı takdirde, bu görüşmelerle ilgilenmediklerini vurgulayan Kim, "Çözümün mümkün olduğu konularda ABD ile herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda görüşmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Ülkesinin, ikinci plandaki meselelere dair bir anlaşmaya niyetli olmadığına dikkati çeken Kim, Washington'dan Kuzey Kore'ye karşı düşmanca tutumunu sona erdirecek kalıcı bir çözüm sunmasını istedi.

Washington'a yıl sonuna kadar süre verilmişti

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

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