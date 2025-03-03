Dolar
36.43
Euro
38.21
Altın
2,887.68
ETH/USDT
2,194.50
BTC/USDT
86,850.00
BIST 100
9,911.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, Zelenskiy'nin "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini savundu

ABD'li milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini savundu.

Salih Okuroğlu  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Elon Musk, Zelenskiy'nin "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini savundu

Ankara

Musk, sosyal medya platformu X hesabından, Trump'ın, Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil" yönündeki açıklamasına tepki gösterdiği ifadelerine destek verdi.

Trump'ın söz konusu açıklamasını yeniden paylaşan Musk, "Zelenskiy sonsuza dek sürecek bir savaş, hiç bitmeyecek bir kıyma makinesi istiyor. Bu zalimce." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Truth Social hesabından bugün yaptığı açıklamada, Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sonu yakın değil." yönündeki açıklamasına tepki göstermişti.

Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenskiy'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenskiy tarafından yapılabilecek en kötü açıklama." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenskiy'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenskiy'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmıştı.

Trump, hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık
Bakan Güler: (Terör örgütüne yönelik silah bırakma çağrısı) Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez

Benzer haberler

Elon Musk, Zelenskiy'nin "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini savundu

Elon Musk, Zelenskiy'nin "sonsuza dek sürecek bir savaş" istediğini savundu

Trump, Zelenskiy'nin "savaşın bitmesi yakın değil" açıklamasına tepki gösterdi

Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre hitabını salı akşamı yapacak

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, bölge ziyaretini erteledi

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, bölge ziyaretini erteledi
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı

ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı
Anket: Amerikalıların yarısından fazlası, Trump'ın başkanlık performansından memnun değil

Anket: Amerikalıların yarısından fazlası, Trump'ın başkanlık performansından memnun değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet