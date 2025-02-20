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Dünya

Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü

Amerikalı milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, Amerikalı bir gazeteciyi öldürmekle itham etti.

Zeynep Katre Oran  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Elon Musk: Zelenskiy Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü

Ankara

Musk, X'te bir kullanıcının Şili ve ABD vatandaşı gazeteci Gonzalo Lira'nın, "Zelenskiy'i eleştirdiği için 2024'te Ukrayna'da öldürüldüğünü" iddia eden bir paylaşıma yanıt verdi.

Verdiği yanıtta, Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşarken "Rus yanlısı" paylaşımları nedeniyle tutuklanan Lira'nın ölümüne ilişkin Musk, "Zelenskiy, Amerikalı bir gazeteciyi öldürdü." ifadesini kullandı.

Musk, daha önce yaptığı bir X paylaşımında da Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump da Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu. Trump, Zelenskiy için "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.

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