Dolar
15.25
Euro
16.07
Altın
1,842.42
ETH/USDT
2,367.20
BTC/USDT
31,508.00
BIST 100
2,490.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Elon Musk, Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını duyurdu

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 10.05.2022
Elon Musk, Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını duyurdu

Washington

Elon Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetti.

Trump, Twitter'a dönmeyeceğini açıklamıştı

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan "Truth" adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

Benzer haberler

Elon Musk, Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını duyurdu

Elon Musk, Trump'ın Twitter yasağını kaldıracağını duyurdu

Elon Musk'tan Japonya'ya "nüfus" uyarısı

En çok kazandıran sektör teknoloji, en zenginler ise teknoloji şirket sahipleri

Musk, Twitter anlaşmasının ardından yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Musk, Twitter anlaşmasının ardından yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı
Twitter, ilk çeyrekte kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

Twitter, ilk çeyrekte kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı
Elon Musk'ın Twitter hamlesi

Elon Musk'ın Twitter hamlesi