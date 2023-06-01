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Dünya

Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı

ABD'li iş insanı Elon Musk, nisanda Louis Vuitton markasının da içinde bulunduğu lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'a kaptırdığı "dünyanın en zengini" unvanının yeniden sahibi oldu.

Murat Karadağ  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Elon Musk, "dünyanın en zengini" unvanını geri aldı

Ankara

United Press International'ın (UPI) haberine göre, nisanda koltuğunu Arnault'a devreden Musk, LVMH'nin hisselerinin düşmesiyle yeniden "dünyanın en zengini" listesinde ilk sıraya yerleşti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin "Dünyanın en zengin 500 insanı" listesine dayandırılan habere göre, Twitter, Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, tahmini 192 milyar dolarlık net servetiyle listenin zirvesine yerleşti.

Nisandaki sıralamada 211 milyar dolarlık servetiyle Musk'ı geçerek dünyanın en zengini olan Fransız iş insanı Arnault'un ise sahibi bulunduğu LVHM şirket hisselerinin değer kaybetmesiyle serveti 187 milyar dolara geriledi.

LVMH'nin hisse değeri, son bir ayda yüzde 10 kayıp yaşarken Arnault'un servetinin de buna bağlı olarak bir günde 11 milyar dolar azaldığı belirtiliyor.

"Dünyanın en zenginleri" listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos, 144 milyar dolarlık servetiyle 3. ve Microsoft'un sahibi Bill Gates, 125 milyar dolarla listenin 4. sırasında kendisine yer buldu.

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