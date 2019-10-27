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Dünya

El Salvador Devlet Başkanı'nın 'cinayetsiz gün' sevinci

Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador'da Devlet Başkanı Nayib Bukele, 25 Ekim Cuma gününün ülke genelinde cinayetsiz geçmesini 'Tanrı'ya şükür' ifadesiyle duyurdu.

Lokman İlhan   | 27.10.2019
El Salvador Devlet Başkanı'nın 'cinayetsiz gün' sevinci

Bolivar

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülke genelinde 25 Ekim gününün "cinayetsiz" tamamlandığını duyurdu.

Latin Amerika ülkeleri arasında en yüksek cinayet oranına sahip El Salvador’un Devlet Başkanı Bukele, 25 Ekim Cuma günü ülkede hiç cinayet işlenmemesi dolayısıyla sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla paylaştı.

Bukele, "25 Ekim gününü tüm ülkede sıfır cinayetle kapattığımızı doğrulayabiliriz. Tanrı'ya şükür." ifadelerini kullandı.

El Salvador birinci, Venezuela ikinci

Birkaç ay önce bölge basınında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi raporuna dayandırılan haberlerde, Orta Amerika ülkesi El Salvador'un 100 binde 62’lik cinayet oranı ile Latin Amerika’da en fazla cinayet işlenen ülke olduğu belirtilmişti.

El Salvador’un arkasında 100 binde 57'lik oranla yer alan Venezuela ise cinayet oranlarında Latin Amerika'da ikinci, Güney Amerika'da birinci olmuştu.

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