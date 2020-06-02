Euro
7.53
Dolar
6.72
BIST 100
108,097.30
Altın
1,738.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini kovdu

Ekvator Ginesi, DSÖ ülke temsilcisinin ülkedeki Kovid-19 durumunu abarttığı iddiasıyla istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmasını istedi.

Alaattin Doğru   | 02.06.2020
Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini kovdu

Dakar

Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülke temsilcisini istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmasını istedi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yerel basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlığınca DSÖ Afrika Bölge Ofisine gönderilen 26 Mayıs tarihli notada, Dr. Triphonie Nkurunziza'nın ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunu abarttığı belirtildi. DSÖ Afrika yönetiminden Nkurunziza'nın görevine son verilmesi istenen notada, temsilcinin bir an önce ülkeden ayrılmasının sağlanması talep edildi. Diğer yandan, uçuş olmaması nedeniyle Dr. Nkurunziza'nın halen ülkede olduğu öğrenildi.

Başbakan Pascula Obama Asue, geçen hafta cuma günü senatoda yaptığı konuşmada, Nkurunziza'yı Kovid-19 vakalarıyla ilgili bilgileri tahrif etmekle suçlamıştı. Salgın sürecinde DSÖ temsilcisinin açıkladığı Kovid-19 verileri bazen hükümetin açıkladığı resmi verilerden fazlaydı.

Malabo yönetiminin en son 28 Nisan'da açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 1306 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunlardan 200'ü iyileşirken 12'si yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti
Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini kovdu
İsrail'de son bir ayın en yüksek Kovid-19 vaka artışı

Benzer haberler

Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini kovdu

Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini kovdu

DSÖ ile Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e 31 tonluk yardım

Trump, ABD'nin DSÖ ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var
Çin’den ABD’nin DSÖ’ye reform çağrısına 'birilerini suçlamayı bırakın' yanıtı

Çin’den ABD’nin DSÖ’ye reform çağrısına 'birilerini suçlamayı bırakın' yanıtı