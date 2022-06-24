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Dünya

Ekvador'da yerliler, Kongre binasına girmeye çalıştı

Ekvador'da Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protesto eden yerliler Kongre binasına girme girişiminde bulundu.

Sinan Doğan   | 24.06.2022
Ekvador'da yerliler, Kongre binasına girmeye çalıştı

Bogota

Ulusal grev kapsamında 11 gündür hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden yerliler, Quito'nun merkezinde bulunan Kongre binasına girmeye çalıştı.

Protestocularından bir grup polis ve asker kordonunu aşarak, Kongre'ye doğru ilerleyip, binaya girmeye çalıştı.

Polis, çoğunluğu yerli olan kalabalık grubu durdurmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı.

Takviye ekiplerin de gelmesiyle dağılan gruplar, kongrenin bulunduğu alanda uzaklaştırıldı.

Yerli liderden tepki

Duruma tepki gösteren Ekvador Yerli Uluslar Konfederasyonu (Conaie) Başkanı Leonidas Iza, "Bu gerçekten kötü bir hareket oldu. Halkımızdan sadece barışçıl bir yürüyüş yapmamızı istemiştik." ifadesine yer verdi.

Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 4 eylemcinin öldüğü, 18'i ağır 100'den fazla gösterici yaralandığı bildirilmişti.

Eylemlerin şiddetlenmesi üzerine Lasso tarafından 18 Haziran'da 3 kentte ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kararı sonrasında 6 kentte çıkarılmıştı.

Lasso, bazı grupların ülkenin demokrasisini hedef aldığını belirterek, güvenlik güçlerinin buna izin vermeyeceğini duyurmuştu.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Cumhurbaşkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Yaklaşık 10 gün süren şiddetli eylemler sonucunda ülke geneli 12 kişi ölmüş 1500 kişi yaralanmıştı.

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