Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı
Ekvador'da hükümetin, tüm ülkede protesto ve şiddet olaylarına neden akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararından geri adım atmasıyla gösteriler bitirildi.
Bogota
Ekvador'da hükümet ve günlerdir protestolarını sürdüren yerliler arasında varılan anlaşmaya göre akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname geri çekildi, tüm ülkedeki gösterilerin bitirilmesine karar verildi.
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Birleşmiş Milletler (BM) ve ülkedeki en yüksek dini otorite Episkopal Konferansı ile diğer devlet kurumlarının garantör olacağı anlaşma çerçevesinde ayrıca diğer sorunlar için de ortak çalışma masaları oluşturuldu.