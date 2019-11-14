Euro
6.35
Dolar
5.75
BIST 100
103,780.60
Altın
1,470.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye-İzlanda karşılaşmasının ardından Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleniyor
logo
Dünya

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Londra Belediye Başkanı Sadık Han ile bir araya geldi.

Tayfun Salcı   | 14.11.2019
Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü Fotoğraf: Tayfun Salcı / AA

London

İngiltere’nin başkenti Londra’ya 1,5 günlük bir program kapsamında gelen Ekrem İmamoğlu, Sadık Han ile kentin belediye başkanlığı binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sadık Han ile 1 saati bulan görüşmesini "çok verimli" diye nitelendiren İmamoğlu, "Hem bugüne dair görüşlerimizi, hem de geleceğe dair İstanbul-Londra arasındaki iyi ilişkileri kurma konusunda neler yapabiliriz, detayıyla konuştuk." dedi.

İstanbul’un Avrupa’nın en doğusunda, Londra’nın ise en batısında yer alan “iki güzel kent” olduğunu belirten İmamoğlu, her iki kentin de kıtanın önemli merkezleri olacağını söylediğini aktardı.

“Görüşmede masada yoğun bir İstanbul-Londra gündemi vardı.” diyen İmamoğlu, Brexit konusunun ise gündeme gelmediğini söyledi.

İstanbul’un dünya tarihinin en önemli ve herkesin imrendiği şehri olduğunu belirten İmamoğlu, "Böyle bir şehrin her şehirle ilişki kurma konusunda istekli olması lazım. İstanbul’un ortaya koyduğu ilham ve özellikle bu son seçimle beraber ortaya koyduğu demokrat duruş, bütün dünyanın ilgisini çekmiş durumda.” ifadelerini kullandı.

Sadık Han’ın da kendisini seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini belirten İmamoğlu, İngiliz belediye başkanının bunu bir “demokrasi kazanımı” diye nitelendirdiğini aktardı.

Londra temasları kapsamında Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile sabah bir araya geldiğini belirten İmamoğlu, daha sonra da düşünce kuruluşu Chatham House’da bir toplantıya katıldığını kaydetti.

Yarın kentte çeşitli finans kuruluşlarıyla temaslarda bulunacağını belirten İmamoğlu, bu temaslarda İstanbul metrosunun da aralarında yer aldığı altyapı yatırımlarıyla ilgili kaynak sorununun gündemde olacağını söyledi.

İmamoğlu bu akşam Londra’da yaşayan Türk vatandaşları ile de bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken
Yeni dönemde Çin’in uzun yürüyüşü
Macron’un NATO çıkışında asıl hedef Türkiye
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri

Benzer haberler

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı

İngiltere'de işsizlik eylülde yüzde 3,8'e geriledi

Çinli çelik devi Jingye Grup, British Steel'i satın alıyor

Çinli çelik devi Jingye Grup, British Steel'i satın alıyor
İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

İngiliz ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu