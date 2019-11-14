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Dünya

Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı

Türkiye’nin sınır dışı ettiği İngiltere vatandaşı terör örgütü DEAŞ militanı, Londra'da gözaltına alındı.

Tayfun Salcı   | 14.11.2019
Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı

London

Türkiye’nin sınır dışı ettiği İngiltere vatandaşı terör örgütü DEAŞ militanı, Londra'da gözaltına alındı.

İngiliz Skynews televizyonunun haberine göre, İngiliz polisi 26 yaşındaki İngiliz DEAŞ militanını Heathrow Havalimanı'nda gözaltına aldı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı bugün Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu 1 olmak üzere 7 yabancı uyruklu teröristin ülkelerine gönderildiğini belirtmişti.


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